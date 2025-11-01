صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کبیروالا میں مبینہ طور پر غیر معیاری بیج کی فروخت کا انکشاف

  • ملتان
کسان کو لاکھوں کا نقصان، اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل، دکاندار کی تردید

جودھ پور (نمائندہ دنیا) کبیروالا میں مبینہ طور پر غیر معیاری بیج کی فروخت کا انکشاف ہوا ہے جس سے کسانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ محکمہ زراعت کبیروالا کی خاموشی یا مبینہ ملی بھگت کے باعث کسانوں میں تشویش پائی جاتی ہے ۔محمد اجمل پہوڑ سکنہ کوڑے والا نے اپنے ویڈیو بیان میں بتایا کہ انہوں نے کبیروالا کی ایک معروف دکان علی کارپوریشن سے دھان کا بیج خریدا جو غیر معیاری نکلا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیج کی خرابی کے باعث ان کی فصل مکمل طور پر تباہ ہوگئی اور انہیں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔انہوں نے بتایا کہ انہوں نے محکمہ زراعت کبیروالا کے دفتر میں تحریری شکایت بھی جمع کرائی لیکن تاحال کسی قسم کی کارروائی نہیں کی گئی۔ متاثرہ کسان کے مطابق دکاندار کی جانب سے انہیں حق مانگنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔دوسری جانب دکان مالک شیخ صعیب شہزاد نے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو بیان میں مؤقف اختیار کیا کہ وہ محمد اجمل کو جانتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے ان سے بیج خریدا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ الزام ان کے خلاف بدنامی کی ایک سوچی سمجھی کوشش ہے ۔

