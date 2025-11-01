زکوٰۃ فنڈ سے متعلق شکایات، مسائل حل کرنیکی یقین دہانی
دفتر صوبائی محتسب کوٹ ادومیں مستحق خواتین کی درخواستیں، کارروائی کی ہدایت
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) دفتر صوبائی محتسب پنجاب کوٹ ادو میں غریب، مستحق اور بیوہ خواتین کی زکوٰۃ فنڈ سے متعلق شکایات پر مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی کرائی گئی۔تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز متعدد خواتین نے دفتر صوبائی محتسب کوٹ ادو میں زکوٰۃ فنڈ کی تقسیم اور فراہمی میں درپیش مشکلات سے متعلق شکایات پیش کیں۔ خواتین کا کہنا تھا کہ انہیں زکوٰۃ کی رقم کے حصول اور تقسیم کے عمل میں مشکلات کا سامنا ہے ۔اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر نجم الثاقب اور فوکل پرسن راؤ ماجد نے کہا کہ صوبائی محتسب کا ادارہ عوامی شکایات کے شفاف اور فوری حل کے لیے سرگرم عمل ہے ۔ دفتر کے دروازے ہر شہری کے لیے کھلے ہیں، خصوصاً ان افراد کے لیے جو مالی یا سماجی مسائل سے دوچار ہیں۔انہوں نے بتایا کہ تمام شکایات کو باقاعدہ رجسٹرڈ کر کے متعلقہ محکموں کو ارسال کر دیا گیا ہے تاکہ ان پر جلد کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔ دفتر صوبائی محتسب کی جانب سے یقین دلایا گیا کہ زکوٰۃ فنڈ کی شفاف تقسیم اور مستحقین کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔