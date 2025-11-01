صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
پاک ترک دوستی اتحاد،بھائی چارے کی علامت،کلثوم پراچہ

تقریبات نسل نو کو تاریخی وجذباتی رشتوں کی یاددہانی کراتی ہیں ،خطاب

ملتان (خصوصی رپورٹر)دی ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ سیاسیات اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کے زیر اہتمام، ڈائریکٹوریٹ آف سٹوڈنٹس افیئرز کے اشتراک سے ترکی کے یوم آزادی کی مناسبت سے دو روزہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ان تقریبات کا مقصد پاکستان اور ترکی کے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں کو اجاگر کرنا اور طلبات کو دونوں برادر ممالک کے تعلقات کی اہمیت سے روشناس کرانا تھا۔پہلے روز تقاریر، مضمون نویسی اور تخلیقی پریذنٹیشنز کے ذریعے پاکستان اور ترکی کے دیرینہ تعلقات، باہمی اعتماد اور تعاون کی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی۔ طلبات نے دونوں ممالک کے تعلیمی، ثقافتی اور دفاعی اشتراک پر اظہارِ خیال کیا۔ پاکستان اور ترکی کی دوستی ایمان، اعتماد اور بھائی چارے کی علامت ہے جو سرحدوں سے ماورا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تقریبات نوجوان نسل کو اپنے تاریخی و جذباتی رشتوں کی یاد دہانی کراتی ہیں۔

