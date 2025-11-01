قوانین پر عملدرآمد کیلئے عوامی حقوق کا خیال رکھیں، انعم اکرم
خودساختہ مہنگائی بڑا ایشو، سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے حل نکالیں گے ،گفتگو
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)اسسٹنٹ کمشنر انعم اکرم نے کہا ہے کہ قوانین پر موثر عملدرآمد کے لیے عوام کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا ،خودساختہ مہنگائی بڑا ایشو ہے ،وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مہنگائی تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے عوام کو ریلیف پہنچانا میری پہلی ترجیح ہوگی ،عوامی مسائل کے حل کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں ،ماتحت عملہ خوش اخلاقی سے پیش آنا معمول بنا لے ،وہ صحافیوں اور سول سوسائٹی نمائندگان کی پہلی میٹنگ میں گفتگو کر رہی تھیں ۔انہوں نے مزید کہا کہ شہر کی خوبصورتی اور صفائی ستھرائی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، چینی،فروٹ اور سبزیوں کی مہنگے داموں فروخت سے عام شہریوں کی مشکلات بڑھتی ہیں اس لیے سبزی منڈی کے آڑھتیوں، ریڑھی بانوں اور تاجروں سے اوور چارجنگ کے خاتمہ کے لیے مثبت تجاویز لی جائیں گی تاکہ چالانوں کا سلسلہ شروع کرنے کی نوبت نہ آئے ۔انہوں نے کہا کہ ریونیو سے متعلق تمام امور میرٹ پر نمٹائے جائیں گے کسی بھی جائز کام کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔