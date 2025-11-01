تعلیمی انقلاب ملکی ترقی کا ضامن ، اورنگزیب خان کھچی
شرح خواندگی میں اضافہ کیلئے نجی سیکٹر کا کردار مثالی، وفاقی وزیر ثقافت
جہانیاں( نمائندہ دنیا)وفاقی وزیر برائے ثقافت و قومی ورثہ بیرسٹر اورنگزیب خان کھچی نے کہاکہ تعلیمی میدان میں انقلاب پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے ،اچھی معیاری تعلیم ہر بچے کا حق ہے ،طلبا وطالبات علم حاصل کرکے دنیا میں پاکستان کانام روشن کریں، شرح خواندگی میں اضافہ کے لئے گورنمنٹ کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کا کردار بھی مثالی ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں سابق صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب و ایم پی اے جہانزیب خان کھچی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، اس موقع پر عالمگیر خان کھچی،سیکرٹری بورڈ ملتان خرم شہزاد قریشی، سابق چیئرمین بورڈ حافظ قاسم علی، سی ای او ایجوکیشن وہاڑی چودھری ناصر عزیز بھی ہمراہ تھے ۔