صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی انقلاب ملکی ترقی کا ضامن ، اورنگزیب خان کھچی

  • ملتان
تعلیمی انقلاب ملکی ترقی کا ضامن ، اورنگزیب خان کھچی

شرح خواندگی میں اضافہ کیلئے نجی سیکٹر کا کردار مثالی، وفاقی وزیر ثقافت

جہانیاں( نمائندہ دنیا)وفاقی وزیر برائے ثقافت و قومی ورثہ بیرسٹر اورنگزیب خان کھچی نے کہاکہ تعلیمی میدان میں انقلاب پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے ،اچھی معیاری تعلیم ہر بچے کا حق ہے ،طلبا وطالبات علم حاصل کرکے دنیا میں پاکستان کانام روشن کریں، شرح خواندگی میں اضافہ کے لئے گورنمنٹ کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کا کردار بھی مثالی ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں  سابق صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب و ایم پی اے جہانزیب خان کھچی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، اس موقع پر عالمگیر خان کھچی،سیکرٹری بورڈ ملتان خرم شہزاد قریشی، سابق چیئرمین بورڈ حافظ قاسم علی، سی ای او ایجوکیشن وہاڑی چودھری ناصر عزیز بھی ہمراہ تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک ایران سرحد پر سامان کی ترسیل آسان بنائینگے ،علیم خان

سپارکو کی جدید سیٹلائٹ امیجز سے مسائل حل ہونگے ، رندھاوا

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ابراہیم اکارڈ چنگل ،مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا ،مفتی گلزار نعیمی

جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کیلئے تما م وسائل استعمال کرنیکی ہدایت

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ ،کل رات سے لنک راستے بند

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن