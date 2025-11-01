صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہجمال میں ترقیاتی کام نہ کرانے کی باتیں بے بنیاد، نعمان حمید

  • ملتان
جلد اندرون شہر کا سیوریج مسئلہ بھی حل کر دیں گے ، رہنما مسلم لیگ ن

مونڈکا (نامہ نگار)شاہجمال میں ووٹ کم پڑنے اور اسی وجہ سے ترقیاتی کام نہ کرانے کی باتیں بے بنیاد ہیں ،عون حمید ڈوگر پورے حلقہ کے ایم پی اے ہیں ،جب سے منتخب ہوئے ترقیاتی کام نہیں رکے ، ملانوالا تا گجر اڈا عثمان کوریہ چوک تا ملانوالا روڈز تعمیر کر کے شہر کی آوٹ پٹ لوکیشن خوبصورت کر دی، یہاں کاروبار کی چہل پہل دیکھ کر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ،جلد اندرون شہر کا سیوریج مسئلہ بھی حل کر دیں گے ۔ان خیالات کا اظہار ایم پی اے سردار عون حمید ڈوگر کے بھائی حلقہ پی پی 270،271 مسلم لیگ ن لیڈر ڈوگر گروپ سردار نعمان حمید ڈوگر نے ڈوگر گروپ کے رہنماوں چودھری محمد یوسف اور میاں سلیم قریشی کے ہمراہ پاکستان یوتھ ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ کے چیئرمین راشد عبدالقادر سے ملاقات کے موقع پر کیا۔ ملاقات میں دونوں حلقوں کے مسائل اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ راشد عبدالقادر نے شہر کے سیوریج کا مسئلہ ان کے سامنے اٹھا یا۔ انہوں نے بتایا کہ سیوریج کی بحالی کا فنڈ بوجہ پاک بھارت جنگ واپس ہو گیا تھا جس کی واپسی کے لئے ایم پی اے سردار عون حمید کوششیں کر رہے ہیں ،جلد خوشخبری دیں گے ۔یاد رہے سیوریج کامسئلہ ہم نے ہی حل کرنا ہے کسی اور نے نہیں ، جلد حل کر لیں گے ۔

