صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع ہسپتال وہاڑی میں انستھیزیا کی پہلی تربیتی ورکشاپ

  • ملتان
ضلع ہسپتال وہاڑی میں انستھیزیا کی پہلی تربیتی ورکشاپ

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) ڈی ایچ کیوہسپتال وہاڑی میں شعبہ انستھیزیا کی تاریخ کی پہلی تربیتی ورکشاپ منعقد ہوئی۔

 پاکستان سوسائٹی آف انستھیزیا کے صدر رانا الطاف کی زیرِ سرپرستی ہونے والی اس ورکشاپ میں پروفیسر ڈاکٹر ندیم خاں اور پروفیسر ڈاکٹر عامر فرقان نے شرکاء کو الٹراساؤنڈ کی جدید مشینری اور انستھیزیا کے عملی استعمال سے متعلق تربیت دی۔ چیف آرگنائزر کنسلٹنٹ ڈاکٹر شازیہ رضوان تھیں جبکہ ڈاکٹر مریم یعقوب، ڈاکٹر نسرین تارڑ اور ڈاکٹر زین العابدین نے معاونت کی۔ سی ای او ہیلتھ وہاڑی ڈاکٹر فہد وحید مہمانِ خصوصی تھے ، جنہوں نے کہا کہ ایسے تربیتی پروگرام جدید طبی مہارتوں کے فروغ میں مددگار ہیں۔ تقریب میں ایم ایس احمد فراز سمیت ماہرینِ صحت نے شرکت کی، اختتام پر شرکاء میں اسناد تقسیم کی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر میں گرد کنٹرول اقدامات کے بغیر تعمیراتی سرگرمیاں

سکولوں کے بعد کالج اساتذہ کی بھی ریشنلائزیشن کا فیصلہ

بارہ دری کا رقبہ بڑھانے ‘ ابتدائی تخمینے کی سفارشات تیار

جنرل ہسپتال :مقتولہ کا پوسٹ مارٹم خاتون ڈاکٹر نے کیا، انکوائری

غیرقانونی کمرشل استعمال پر51املاک سربمہر

اورنج ٹرین کے 5سال مکمل‘ ڈیرہ گجراں ڈپو میں تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن