ضلع ہسپتال وہاڑی میں انستھیزیا کی پہلی تربیتی ورکشاپ
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) ڈی ایچ کیوہسپتال وہاڑی میں شعبہ انستھیزیا کی تاریخ کی پہلی تربیتی ورکشاپ منعقد ہوئی۔
پاکستان سوسائٹی آف انستھیزیا کے صدر رانا الطاف کی زیرِ سرپرستی ہونے والی اس ورکشاپ میں پروفیسر ڈاکٹر ندیم خاں اور پروفیسر ڈاکٹر عامر فرقان نے شرکاء کو الٹراساؤنڈ کی جدید مشینری اور انستھیزیا کے عملی استعمال سے متعلق تربیت دی۔ چیف آرگنائزر کنسلٹنٹ ڈاکٹر شازیہ رضوان تھیں جبکہ ڈاکٹر مریم یعقوب، ڈاکٹر نسرین تارڑ اور ڈاکٹر زین العابدین نے معاونت کی۔ سی ای او ہیلتھ وہاڑی ڈاکٹر فہد وحید مہمانِ خصوصی تھے ، جنہوں نے کہا کہ ایسے تربیتی پروگرام جدید طبی مہارتوں کے فروغ میں مددگار ہیں۔ تقریب میں ایم ایس احمد فراز سمیت ماہرینِ صحت نے شرکت کی، اختتام پر شرکاء میں اسناد تقسیم کی گئیں۔