بہتر کارکردگی پرپولیس افسروں، جوانوں کے اعزاز میں تقریب
ڈی پی او خانیوال نے فرض شناسی،حوصلے ، بہادری پر نقد انعامات سے نوازا شرکاء کیلئے کھانے کا اہتمام ،اسمٰعیل کھاڑک نے ساتھ بیٹھ کرکھانا کھایا
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) حالیہ دنوں میں ڈیوٹی کے دوران فرض شناسی اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسروں اور جوانوں کے اعزاز میں ڈی پی او آفس کے لان میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمانِ خصوصی ڈی پی او خانیوال اسماعیل کھاڑک تھے ۔تقریب میں ایس پی انویسٹی گیشن محمد اظہر، ایس ڈی پی اوز خالد جوئیہ، محمد جمشید اکرم، منور گجر، عبدالمجید، ریڈر راؤ شفیق، پی اے محمد مقصود، پی آر او عمران چودھری سمیت متعدد پولیس افسروں نے شرکت کی۔ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس فورس کسی بھی معاشرے کا دفاعی ستون ہوتی ہے ، جرائم کے خلاف کارروائیاں صرف قانون کا تقاضا نہیں بلکہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کا فریضہ بھی ہیں، میں اپنے ان بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مشکل حالات میں ڈٹ کر عوامی خدمت کا فریضہ انجام دیا۔انہوں نے مزید کہا کہ خانیوال پولیس امن و امان کے قیام میں ہمیشہ صفِ اول میں رہی ہے اور آئندہ بھی خدمتِ خلق اور قانون کی عملداری کے مشن کو جذبے کے ساتھ جاری رکھے گی۔تقریب کے دوران ڈی پی او نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے افسران اور جوانوں کو نقد انعامات سے نوازا اور کہا کہ یہ انعام نہیں بلکہ ان کے حوصلے اور قربانیوں کا اعتراف ہے ۔تقریب کے اختتام پر شرکاء کے اعزاز میں پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا، جہاں ڈی پی او نے جوانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ شرکاء نے پولیس فورس کے حق میں زبردست تالیاں بجا کر ان کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔