اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا ترجیح،عمرانہ توقیر

  • ملتان
ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیٹی کا اجلاس، محکموں کو کارروائی تیز کرنے کی ہدایت

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانیز کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق تین کیسز پر عملدرآمد کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے ۔ متعلقہ محکمے اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیز کمیشن سے موصول ہونے والی شکایات پر فوری اور مؤثر کارروائی کریں۔حکومت پنجاب نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے تیز رفتار حل کے لیے واضح ہدایات جاری کر رکھی ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی وطن کے لیے قیمتی زرمبادلہ بھیج کر ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اس لیے ان کی جائیدادوں اور خاندانوں کو ہر ممکن تحفظ فراہم کیا جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام افسر درخواست گزاروں کو محکمانہ پیش رفت سے مطمئن رکھیں۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان، اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی انعم اکرم، اسسٹنٹ کمشنر بوریوالا کیپٹن (ر) ارشد اقبال، ڈی ایس پی محمد منصور، ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر رائے جہانزیب، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی محمد رضوان، ایس ڈی او بلڈنگ محمد موسیٰ اور دیگر افسر شریک تھے ۔

