صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو:38کروڑ لاگت سے13اضلاع میں بجلی تقسیم کا نظام اپ گریڈ

  • ملتان
میپکو:38کروڑ لاگت سے13اضلاع میں بجلی تقسیم کا نظام اپ گریڈ

557ٹرانسفارمرز کی اپ گریڈیشن ، پرانے ، ناکارہ ٹرانسفارمرتبدیل کئے گئے ، آپریشنل کارکردگی بہتر، فالٹس کے ازالے میں تیزی آئے گی ،چیف ایگزیکٹو آفیسر کا خطاب

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)ریجن میں بجلی کے تقسیم کار نظام کی بہتری اور اپ گریڈیشن کے منصوبے تیزی سے جاری ہیں۔ رواں مالی سال 2025-26ء کے دوران 38 کروڑ 30 لاکھ روپے کی لاگت سے مختلف استعداد کار کے 557 ٹرانسفارمرز کی اپ گریڈیشن مکمل کی گئی ہے ، جبکہ بلا تعطل اور مستحکم بجلی کی فراہمی کے لئے اضافی ٹرانسفارمرز بھی نصب کئے گئے ہیں۔چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو نے افسروں کے ویڈیو لنک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رواں سال کے ترقیاتی پروگرام کے تحت تمام اضلاع میں کم وولٹیج، لائن لاسز اور اوورلوڈنگ کے مسائل کے خاتمے کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے ۔ اپ گریڈیشن منصوبوں سے سسٹم کی استعداد میں اضافہ، وولٹیج میں بہتری اور نقصانات میں نمایاں کمی آئی ہے ۔

انہوں نے بتایا کہ میپکو کے زیر انتظام 13 اضلاع میں پرانے ٹرانسفارمرز کی تبدیلی، گرڈ سٹیشنز کی توسیع، اور ہائی و لو ٹینشن لائنز کی ری کنڈکٹرنگ شامل ہے ۔ جولائی تا نومبر 2025ء کے دوران ملتان، ڈی جی خان، وہاڑی، بہاولپور، ساہیوال، رحیم یار خان، مظفرگڑھ، بہاولنگر اور خانیوال سرکلز میں ٹرانسفارمرز اپ گریڈ کئے گئے ، جن پر مجموعی طور پر کروڑوں روپے لاگت آئی۔چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ تکنیکی عملے کی استعداد بڑھانے کے لئے خصوصی تربیتی پروگرام بھی شروع کئے گئے ہیں، جس سے آپریشنل کارکردگی بہتر ہوگی اور فالٹس کے ازالے میں تیزی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ میپکو شفافیت، کارکردگی اور عوامی خدمت کے اصولوں پر کاربند ہے ۔ جاری منصوبوں کی تکمیل سے جنوبی پنجاب کے لاکھوں صارفین کو مستحکم و معیاری بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ ماحولیات دفتر کے قریب سموگ ایکٹ کی خلاف ورزی،محکمہ انہار عملے نے گھاس کو آگ لگادی

زیادہ گندم اگاؤ مہم، 18 لاکھ 34 ہزار ایکڑ ہدف مقرر

ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس

17 کروڑ کی لاگت سے مریم نواز ویلنس سنٹر کا افتتاح

ڈہٹی کمشنر ٹوبہ نے موٹر وے انٹرچینج دو رویہ سڑک منصوبے کا جائزہ لیا

رانا شعیب کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، حلقے کے مسائل بتائے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن