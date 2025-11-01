میپکو:38کروڑ لاگت سے13اضلاع میں بجلی تقسیم کا نظام اپ گریڈ
557ٹرانسفارمرز کی اپ گریڈیشن ، پرانے ، ناکارہ ٹرانسفارمرتبدیل کئے گئے ، آپریشنل کارکردگی بہتر، فالٹس کے ازالے میں تیزی آئے گی ،چیف ایگزیکٹو آفیسر کا خطاب
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)ریجن میں بجلی کے تقسیم کار نظام کی بہتری اور اپ گریڈیشن کے منصوبے تیزی سے جاری ہیں۔ رواں مالی سال 2025-26ء کے دوران 38 کروڑ 30 لاکھ روپے کی لاگت سے مختلف استعداد کار کے 557 ٹرانسفارمرز کی اپ گریڈیشن مکمل کی گئی ہے ، جبکہ بلا تعطل اور مستحکم بجلی کی فراہمی کے لئے اضافی ٹرانسفارمرز بھی نصب کئے گئے ہیں۔چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو نے افسروں کے ویڈیو لنک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رواں سال کے ترقیاتی پروگرام کے تحت تمام اضلاع میں کم وولٹیج، لائن لاسز اور اوورلوڈنگ کے مسائل کے خاتمے کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے ۔ اپ گریڈیشن منصوبوں سے سسٹم کی استعداد میں اضافہ، وولٹیج میں بہتری اور نقصانات میں نمایاں کمی آئی ہے ۔
انہوں نے بتایا کہ میپکو کے زیر انتظام 13 اضلاع میں پرانے ٹرانسفارمرز کی تبدیلی، گرڈ سٹیشنز کی توسیع، اور ہائی و لو ٹینشن لائنز کی ری کنڈکٹرنگ شامل ہے ۔ جولائی تا نومبر 2025ء کے دوران ملتان، ڈی جی خان، وہاڑی، بہاولپور، ساہیوال، رحیم یار خان، مظفرگڑھ، بہاولنگر اور خانیوال سرکلز میں ٹرانسفارمرز اپ گریڈ کئے گئے ، جن پر مجموعی طور پر کروڑوں روپے لاگت آئی۔چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ تکنیکی عملے کی استعداد بڑھانے کے لئے خصوصی تربیتی پروگرام بھی شروع کئے گئے ہیں، جس سے آپریشنل کارکردگی بہتر ہوگی اور فالٹس کے ازالے میں تیزی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ میپکو شفافیت، کارکردگی اور عوامی خدمت کے اصولوں پر کاربند ہے ۔ جاری منصوبوں کی تکمیل سے جنوبی پنجاب کے لاکھوں صارفین کو مستحکم و معیاری بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔