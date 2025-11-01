دھی رانی پروگرام:255جوڑوں کی اجتماعی شادی
ڈیرہ غازی خان 118،خانیوال میں 137جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ، دلہنوں کو جہیز، 2لاکھ روپے فراہم ،صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر کی شرکت دھی رانی پروگرام وزیراعلیٰ کا انقلابی منصوبہ،مستحق ، غریب گھرانے کی بچیوں کی حکومتی سرپرستی میں شادی کرائی جارہی،اقدام فلاحی ریاست کا عکاس،سہیل شوکت کا خطاب
ڈیرہ غا زیخان،خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر ،نامہ نگار)حکومت پنجاب کے فلاحی منصوبے دھی رانی پروگرام کے تحت 118 مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادی کی پر وقار تقریب ایک مقامی میرج ہال میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں سرکاری افسروں، سیاسی و سماجی رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دلہنوں اور دولہوں کے چہروں پر خوشی نمایاں تھی،تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ تھے ۔ اس موقع پر سیکرٹری سوشل ویلفیئر جاوید اختر محمود، کمشنر ڈیرہ غازی خان اشفاق احمد چودھری، ڈپٹی کمشنر عثمان خالد، لیگی رہنما محمود قادر خان لغاری سمیت مختلف محکموں کے افسروں اور معززین شہر بھی موجود تھے ۔ مہمان خصوصی نے تمام شادی شدہ جوڑوں کو مبارک باد پیش کی اور حکومت پنجاب کی جانب سے سلامی کے چیک تقسیم کئے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ دھی رانی پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک انقلابی اقدام ہے جس کے تحت صوبے بھر میں مستحق اور غریب جوڑوں کی شادیاں حکومتی سرپرستی میں کرائی جا رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ شادی کے تمام اخراجات حکومت پنجاب برداشت کر رہی ہے جو حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست کے تصور کی عکاسی کرتا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی فلاح و بہبود کے لئے شب و روز مصروفِ عمل ہیں اور ان کے ویژن کے تحت ایسے پروگرام شروع کئے گئے ہیں ۔جن سے ہزاروں غریب خاندان مستفید ہو رہے ہیں۔ علاوہ ازیں خانیوال پبلک سکول اینڈ یونیورسٹی کالج میں منعقد ہوئی جس میں 137 جوڑوں کی شادیاں کرائی گئیں۔محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب کے زیر اہتمام ہونے والی اس تقریب میں 127 مسلمان اور 10 مسیحی جوڑوں کی شادی کرائی گئی، دلہنوں کو جہیز پیکیج جبکہ ہر جوڑے کو 2 لاکھ روپے کی رقم اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے فراہم کی گئی۔تقریب میں صوبائی وزیرِ سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب بھر میں اس پروگرام کے تحت تین مرحلوں میں 5 ہزار جوڑوں کی شادیاں کرائی جا چکی ہیں۔ تقریب میں ایم این اے محمد خان ڈاہا، صوبائی پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد سلیم حنیف، ارکان صوبائی اسمبلی بیرسٹر اسامہ فضل، عامر حیات ہراج اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان بھی موجود تھیں۔