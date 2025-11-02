ناردرن بائی پاس پر تجاوزات کیخلاف آپریشن جاری
ایم ڈی اے ، ٹریفک پولیس ، ہائی وے ڈیپارٹمنٹ کی کارروائی، سامان ضبط
ملتان(وقائع نگار خصوصی) ملتان ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایم ڈی اے ) کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی پیرا فورس نے سٹی ٹریفک پولیس اور پروونشل ہائی وے ڈیپارٹمنٹ کے اشتراک سے ناردرن بائی پاس روڈ پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رکھا۔ آپریشن کے دوران ماڈل ٹاؤن چوک سے ننگانہ چوک تک روڈ کے دونوں اطراف سرکاری حدود میں قائم عارضی تجاوزات کو ختم کر دیا گیا۔ ٹیموں نے سڑک کنارے رکھی دکانوں کا سامان، ٹھیلے ، ریڑھیاں اور غیر قانونی طور پر نصب کی گئی رکاوٹیں ہٹا کر قبضے میں لے لیں۔