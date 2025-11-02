صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناردرن بائی پاس پر تجاوزات کیخلاف آپریشن جاری

  • ملتان
ناردرن بائی پاس پر تجاوزات کیخلاف آپریشن جاری

ایم ڈی اے ، ٹریفک پولیس ، ہائی وے ڈیپارٹمنٹ کی کارروائی، سامان ضبط

ملتان(وقائع نگار خصوصی) ملتان ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایم ڈی اے ) کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی پیرا فورس نے سٹی ٹریفک پولیس اور پروونشل ہائی وے ڈیپارٹمنٹ کے اشتراک سے ناردرن بائی پاس روڈ پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رکھا۔ آپریشن کے دوران ماڈل ٹاؤن چوک سے ننگانہ چوک تک روڈ کے دونوں اطراف سرکاری حدود میں قائم عارضی تجاوزات کو ختم کر دیا گیا۔ ٹیموں نے سڑک کنارے رکھی دکانوں کا سامان، ٹھیلے ، ریڑھیاں اور غیر قانونی طور پر نصب کی گئی رکاوٹیں ہٹا کر قبضے میں لے لیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیر آباد ، گوجرانوالہ کو مزید 100 بسیں دے رہے :وزیر صحت

علی پور چٹھہ:الائیڈ سکول ولی تہور کیمپس میں پنجاب کلچر ڈے

سیالکوٹ:پو لیس مقابلے میں 4ڈاکو اسلحہ سمیت گرفتار

اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحاً حل کرینگے :صبا اصغر

خواتین کی تولیدی صحت ،چھاتی کے کینسر پر آگاہی سیمینار

یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے طلبہ و طالبات کیلئے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل