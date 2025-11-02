پنجاب کے سرکاری سکولوں میں فرنیچر فراہمی کا فیصلہ
محکمہ سکول ایجوکیشن کا صوبے بھر میں فرنیچر دستیابی کا تفصیلی سروے شروع
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن نے پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں فرنیچر کی کمی پوری کرنے کے لئے اہم اقدام اٹھا لیا ہے ۔ محکمے نے تمام اضلاع کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز (ایجوکیشن) کو ہدایت جاری کی ہے کہ صوبے کے تمام سکولوں میں فرنیچر کی دستیابی اور کمی کے بارے میں تفصیلی سروے کیا جائے ۔محکمانہ مراسلے کے مطابق ضلعی افسروں کو کہا گیا ہے کہ جن سکولوں میں فرنیچر کی کمی ہے ان کی فوری نشاندہی کی جائے تاکہ وہاں طلبہ کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ سروے رپورٹ کی بنیاد پر سکولوں میں ضرورت کے مطابق نیا فرنیچر فراہم کرنے کا عمل شروع کیا جائے گا۔