بجلی بل کے پیسے مانگنے پر باپ نے بیٹے کو گولی مار دی
قطب پور میں وقوعہ،سلیم نے عامر کوفائرنگ کا نشانہ بنایا،ملزم فرار
ملتان(کرائم رپورٹر)قطب پور کے علاقے میں باپ نے بجلی کے بل کے پیسے مانگنے پر بیٹے کو گولی مار کر زخمی کردیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ لوہار چکی کے قریب پیش آیا جہاں محمد عامر نے اطلاع دی کہ گھر کا بجلی بل ساٹھ ہزار روپے آیا تو اس نے والد سلیم سے رقم مانگی، جس پر والد طیش میں آ گیا اور طیش کے عالم میں بیٹے کی پنڈلی پر گولی مار دی۔گولی لگنے سے عامر شدید زخمی ہوگیا، جسے فوری طور پر نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ۔پولیس کے مطابق ملزم سلیم موقع سے فرار ہو گیا، تاہم اس کی گرفتاری کے لئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی قطب پور پولیس موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق واقعہ گھریلو نوعیت کا ہے اور جلد ہی ملزم کو گرفتار کرلیا جائے گا۔