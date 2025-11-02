صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکو سکیورٹی گارڈ سے نقدی و موبائل چھین کر فرار

  • ملتان
وجھیانوالہ (نامہ نگار)تھانہ چھب کلاں سے ایک کلو میٹر کے فاصلے پر 84پل کے قریب صبح سویرے ڈکیتی کی واردات پیش آئی۔ سکیورٹی گارڈ محمد رمضان جو سب ڈویژن کچاکھوہ سے اپنے گھر واپس جا رہے تھا کہ۔۔۔

 دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے روک کر ان سے پستول کے زور پر نقدی، موبائل فون اور سروس کارڈ چھین لیا اور فرار ہو گئے ۔ مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں پولیس گشت نہ ہونے کے باعث چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ۔ شہریوں نے آر پی او ملتان اور ڈی پی او خانیوال سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

