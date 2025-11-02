صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرہ سڑکوں کا مرمتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت

  • ملتان
جلال پورپیروالا (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان نے سیلاب سے متاثرہ سڑکوں پر جاری مرمتی کاموں کا جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ تمام کام جلد مکمل کیے جائیں۔۔۔

 انہوں نے ایم 5اور گیلانی ایکسپریس وے پر جاری تعمیر و مرمت کے کاموں کا معائنہ کیا اور افسروں سے کہا کہ تعمیراتی کام کی رفتار تیز کی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں کی سڑکوں کی بحالی سے عوام کو آمدورفت میں آسانی ہوگی۔ بعد ازاں انہوں نے بنیادی مرکز صحت کوٹلہ چاکر کا دورہ کیا ، سٹاف کی حاضری چیک کی اور مریضوں سے ادویات کی فراہمی کے بارے میں استفسار کیا۔ انہوں نے متعلقہ عملے کو بہتر خدمات فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی۔

 

