  • ملتان
سابق صدراخبار فروش یونین بوریوالا کی یاد میں تعزیتی ریفرنس

بورے والا(سٹی رپورٹر )اخبار فروش یونین بوریوالا کے صدر عبدالحئی بھٹی مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد ۔ اخبار فروش یونین بوریوالا کے سابق صدر عبدالحئی بھٹی مرحوم کی یاد میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف کامرس چونگی نمبر 5میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 مقررین پروفیسرز امجد جٹ،یاسر محمود،محمود الحسن بھٹی،اعجاز جٹ،سعود مختار و دیگر نے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عبدالحئی بھٹی مرحوم کی زندگی خدمت خلق کرتے ہوئے گزری جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے ،مرحوم مومن ،ہر دلعزیز،قناعت پسند،محنتی اور ملنسار انسان تھا ،وہ کامرس کالج کے اولین طلبہ میں سے تھا۔

 

