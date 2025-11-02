وہاڑی میں غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کیخلاف کریک ڈاؤن شروع
غیر رجسٹرڈ اور ٹوکن شارٹ گاڑیوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) انسپکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محمد عامر نے کہا ہے کہ حکومتِ پنجاب کی ہدایت پر غیر رجسٹرڈ اور ٹوکن شارٹ گاڑیوں کیخلاف سخت کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ غیر رجسٹرڈ گاڑیاں نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہیں بلکہ شہریوں کیلئے خطرہ بھی بن سکتی ہیں۔ اس لیے اب بغیر رجسٹریشن یا ٹوکن شارٹ گاڑیوں کو سڑک پر چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔محمد عامر نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے ۔ شہری فوری طور پر اپنی گاڑیاں رجسٹرڈ کروا کر قانونی ذمہ داری پوری کریں تاکہ کسی کارروائی یا جرمانے سے بچا جا سکے۔