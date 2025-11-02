صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
آن لائن گیمز پرجوا‘ نوجوانوں کا مستقبل داؤ پرلگ گیا

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) نوجوانو ں میں آن لائن گیمز کے ذریعے جوئے اور سٹے کا رجحان تیزی سے بڑھنے لگا ہے جس کے باعث کئی گھرانوں کا سکون تباہ ہو رہا ہے۔۔۔

 بیروزگار نوجوان بڑی تعداد میں آن لائن گیمز کے ذریعے دولت کمانے کے فریب میں اپنی جمع پونجی گنوا رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق ’’ڈریم الیون‘‘، ’’الیون سرکل‘‘، ’’ونزو ایپ‘‘ اور ’’لوڈو‘‘ سمیت متعدد آن لائن ایپس کے ذریعے جوئے کا کاروبار عروج پر ہے ۔ ان ایپس کے اشتہارات فیس بک اور یوٹیوب پر بڑے پیمانے پر چلائے جا رہے ہیں جن میں نوجوانوں کو بہکانے والے جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔

 

