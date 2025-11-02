صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان نسل میں شیشے اور آئس نشے کا استعمال بڑھنے لگا

  • ملتان
نوجوان نسل میں شیشے اور آئس نشے کا استعمال بڑھنے لگا

میلسی (نامہ نگار)میلسی شہر میں شیشے اور آئس جیسے خطرناک نشے کا استعمال نوجوانوں میں تیزی سے عام ہو رہا ہے جس سے والدین، اساتذہ اور سماجی حلقے سخت پریشان ہیں۔۔۔

شہر کے مختلف علاقوں، خصوصاً تعلیمی اداروں کے قریب شیشہ فروخت کرنے والے خفیہ اڈے اور دکانیں کھل چکی ہیں جہاں نوجوان نسل آسانی سے یہ زہر خرید رہی ہے ۔میلسی کے بازاروں، بستیوں اور محلوں میں یہ غیر قانونی کاروبار تیزی سے پھیل رہا ہے جبکہ بعض دکاندار عام سگریٹ کے ساتھ نشہ آور اشیاء بھی فروخت کر رہے ہیں۔نوجوان طبقہ اس نشے کو فیشن یا ماڈرن طرزِ زندگی کے طور پر اپنا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اربوں روپے کی کمرشل اراضی اگزار

ریڈلائن منصوبے میں تاخیر کے خلاف احتجاجی مارچ

وزیر بلدیات کی فائر اینڈسیفٹی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

سولجربازار میں سرکاری گرلز اسکول کی عمارت سربمہر

منشیات کیس میں ملزم کی ضمانت پر رہائی کا حکم

سلنڈر کی دکان میں دھماکہ،6افراد زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل