نوجوان نسل میں شیشے اور آئس نشے کا استعمال بڑھنے لگا
میلسی (نامہ نگار)میلسی شہر میں شیشے اور آئس جیسے خطرناک نشے کا استعمال نوجوانوں میں تیزی سے عام ہو رہا ہے جس سے والدین، اساتذہ اور سماجی حلقے سخت پریشان ہیں۔۔۔
شہر کے مختلف علاقوں، خصوصاً تعلیمی اداروں کے قریب شیشہ فروخت کرنے والے خفیہ اڈے اور دکانیں کھل چکی ہیں جہاں نوجوان نسل آسانی سے یہ زہر خرید رہی ہے ۔میلسی کے بازاروں، بستیوں اور محلوں میں یہ غیر قانونی کاروبار تیزی سے پھیل رہا ہے جبکہ بعض دکاندار عام سگریٹ کے ساتھ نشہ آور اشیاء بھی فروخت کر رہے ہیں۔نوجوان طبقہ اس نشے کو فیشن یا ماڈرن طرزِ زندگی کے طور پر اپنا رہا ہے ۔