قصبہ گجرات ‘ناقص کھانے کی فروخت، شہریوں میں تشویش
قصبہ گجرات (نامہ نگار)قصبہ گجرات اور مضافاتی علاقوں میں ہوٹلوں، ڈھابوں اور ریڑھیو ں پر ناقص اور غیر معیاری کھانے کی فروخت جاری ہے۔۔۔
جس سے شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے ۔ حفظانِ صحت کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی کے باوجود پنجاب فوڈ اتھارٹی اور متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ چوکوں اور گنجان علاقوں میں قائم بیشتر ہوٹلوں پر صفائی کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں۔ برتن گندے پانی سے دھوئے جاتے ہیں جبکہ کھانے گرد آلود اور غیر صحت مند ماحول میں تیار کیے جا رہے ہیں۔