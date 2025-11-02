صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصبہ گجرات ‘ناقص کھانے کی فروخت، شہریوں میں تشویش

  • ملتان
قصبہ گجرات ‘ناقص کھانے کی فروخت، شہریوں میں تشویش

قصبہ گجرات (نامہ نگار)قصبہ گجرات اور مضافاتی علاقوں میں ہوٹلوں، ڈھابوں اور ریڑھیو ں پر ناقص اور غیر معیاری کھانے کی فروخت جاری ہے۔۔۔

 جس سے شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے ۔ حفظانِ صحت کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی کے باوجود پنجاب فوڈ اتھارٹی اور متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ چوکوں اور گنجان علاقوں میں قائم بیشتر ہوٹلوں پر صفائی کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں۔ برتن گندے پانی سے دھوئے جاتے ہیں جبکہ کھانے گرد آلود اور غیر صحت مند ماحول میں تیار کیے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اداروں کی غفلت، آٹا مہنگا، 10 کلو کا تھیلا 1100 کا ہوگیا

انتظامی عدم توجہ سے شہر کی پہچان تاریخی گھنٹہ گھر کا گھڑیال مرمت نہ ہوسکا

کمشنر کا جنرل ہسپتال سمن آباد میں سہولیات کا جائزہ

ریونیو معاملات میں غفلت برداشت نہیں ہوگی:عمر عباس

سروسز کا معیار کم نہیں ہونا چاہیے :ڈی جی ایف ڈی اے

وزیراعلیٰ کے احکامات پر عوامی مسائل کا حل ترجیح :ڈی سی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل