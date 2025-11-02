میلسی میں قتل کا معمہ حل بھائی اوربیوی قاتل نکلے
میلسی (نامہ نگار،نمائندہ دنیا)میلسی میں تین روز قبل گھر میں سوتے ہوئے قتل کیے جانے والے شخص محمد خالد کے قتل کا معمہ پولیس نے حل کر لیا۔ ڈی ایس پی میلسی سعید احمد سیال کے مطابق مقتول کی۔۔۔
بیوی رضیہ بی بی اور مقتول کے بھائی عابد حسین نے مل کر واردات کی اور واقعہ کو طبعی موت ظاہر کرنے کی کوشش کی۔انہوں نے بتایا کہ 30اکتوبر کو بستی ٹھوٹھہ، موضع فدہ میں مزدور پیشہ محمد خالد گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور شواہد محفوظ کیے ۔تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ مقتول کو مشروب میں نیند آور گولیاں دے کر بے ہوش کیا گیا پھر ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ پر تکیہ رکھ کر گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔