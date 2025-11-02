صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش گرفتار ایک کلو سے زائد چرس برآمد

  • ملتان
جلال پورپیروالا (نامہ نگار)پولیس نے منشیات فروش کو گرفتار کر کے ایک کلو سے زائد چرس برآمد کرلی۔تھانہ صدر پولیس نے کرموں والی کے قریب خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔

 نذر شاہ نامی منشیات فروش کو پکڑ کراسکے قبضے سے ایک کلو سے زائد چرس برآمد کرلی اورملزم کو تھانے منتقل کر دیا۔ پولیس نے منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔مقامی پولیس کاکہنا ہے کہ منشیات فروشی کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں تاکہ عوام کو اس لعنت سے نجات دلائی جا سکے ۔

 

