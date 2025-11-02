منشیات فروش گرفتار ایک کلو سے زائد چرس برآمد
جلال پورپیروالا (نامہ نگار)پولیس نے منشیات فروش کو گرفتار کر کے ایک کلو سے زائد چرس برآمد کرلی۔تھانہ صدر پولیس نے کرموں والی کے قریب خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔
نذر شاہ نامی منشیات فروش کو پکڑ کراسکے قبضے سے ایک کلو سے زائد چرس برآمد کرلی اورملزم کو تھانے منتقل کر دیا۔ پولیس نے منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔مقامی پولیس کاکہنا ہے کہ منشیات فروشی کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں تاکہ عوام کو اس لعنت سے نجات دلائی جا سکے ۔