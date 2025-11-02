موٹرسائیکل سواروں کی فائرنگ، بزرگ شخص قتل
62سالہ رفیق کو کینال روڈ پر نشانہ بنایا گیا، ملزموں کی تلاش جاری
ملتان(کرائم رپورٹر)تھانہ قادرپورراں کے علاقے میں موٹرسائیکل سوار نامعلوم ملزموں نے فائرنگ کرکے شہری کو قتل کردیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس کے مطابق 62سالہ رفیق اپنے گھر جا رہا تھا کہ کینال روڈ پر اچانک موٹرسائیکل سوار ملزموں نے اس پر فائرنگ کردی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوگیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور مقتول کی لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال منتقل کردی۔ پولیس کے مطابق مقتول کے سر میں گولی لگی جو موت کا باعث بنی۔ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعے کی وجہ عناد معلوم نہیں ہوسکی، تاہم پولیس نے ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارنے شروع کردیئے ہیں۔