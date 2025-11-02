صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹرسائیکل سواروں کی فائرنگ، بزرگ شخص قتل

  • ملتان
موٹرسائیکل سواروں کی فائرنگ، بزرگ شخص قتل

62سالہ رفیق کو کینال روڈ پر نشانہ بنایا گیا، ملزموں کی تلاش جاری

ملتان(کرائم رپورٹر)تھانہ قادرپورراں کے علاقے میں موٹرسائیکل سوار نامعلوم ملزموں نے فائرنگ کرکے شہری کو قتل کردیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس کے مطابق 62سالہ رفیق اپنے گھر جا رہا تھا کہ کینال روڈ پر اچانک موٹرسائیکل سوار ملزموں نے اس پر فائرنگ کردی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوگیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور مقتول کی لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال منتقل کردی۔ پولیس کے مطابق مقتول کے سر میں گولی لگی جو موت کا باعث بنی۔ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعے کی وجہ عناد معلوم نہیں ہوسکی، تاہم پولیس نے ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارنے شروع کردیئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی کاشت،اہداف کے حصول کیلئے اقدامات تیز

سردیوں میں ٹریفک دباؤ سے نمٹنے کیلئے پولیس متحرک

کوٹ مومن : 12کروڑ سے سہولت بازار کی تعمیر شروع

کمشنر سرگودھا کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

سرقہ مویشی کے مقدمات میں مطلوب 3رکنی گینگ گرفتار

ساہیوال میں بیرسٹر تیمور کا شاندار استقبال ڈھول کی تھاپ پر کار کنوں کا رقص

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل