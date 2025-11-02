صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو میں نکاسی آب کا مسئلہ سنگین‘سڑکیں تباہ

  • ملتان
کوٹ ادو میں نکاسی آب کا مسئلہ سنگین‘سڑکیں تباہ

منی بائی پاس ،جی ٹی روڈ پر پانی جمع،ریسکیو آفس والی سڑ ک دلدل بن گئی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلعی مرکز کوٹ ادو میں نکاسی آب کے مسائل شدت اختیار کر گئے ۔ ریسکیو 1122آفس کے سامنے نالی کے پانی نے سڑک کو شدید نقصان پہنچایا، جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے شہریوں کو آمدورفت میں دشواری کا سامنا ہے ۔تفصیل کے مطابق ریسکیو آفس کے ساتھ مین روڈ پر نالی کا پانی مسلسل بہنے سے سڑک دلدل کی شکل اختیار کر چکی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے انتظامیہ کی غفلت کے باعث یہ مسئلہ برقرار ہے ۔ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو سڑک مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔اسی طرح منی بائی پاس اور جی ٹی روڈ کے مختلف حصوں پر بھی نالیوں کا پانی بہہ رہا ہے جس سے ٹریفک کی روانی متاثر اور حادثات کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور ٹی ایم اے سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نکاسی آب کا نظام بہتر بنایا جائے تاکہ لوگوں کو مزید مشکلات سے نجات مل سکے ۔

 

