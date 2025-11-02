صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرگڑھ: مختلف علاقوں میں ایل پی جی مہنگے داموں فروخت

  • ملتان
مظفرگڑھ: مختلف علاقوں میں ایل پی جی مہنگے داموں فروخت

سرکاری نرخ 202روپے کلو، 270سے 320روپے تک وصولی جاری

مونڈکا (نامہ نگار)شاہ جمال، خانگڑھ، مونڈکا، گدپور، دانڑیں شریف اور چھجڑا سمیت متعدد علاقوں میں ایل پی جی کی من مانی قیمتوں پر فروخت جاری ہے ۔ سرکاری نرخ 202 روپے فی کلو گرام مقرر ہونے کے باوجود گیس 270سے 320 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے ، جبکہ متعلقہ ادارے کارروائی سے گریزاں ہیں۔شہریوں محمد یاسین، نذر حسین، عبد الرحمن، محمد ذیشان، محمد شعبان، محمد سبحان اور سعید الرحمٰن نے بتایا کہ حکومت نے واضح طور پر ایل پی جی کا نرخ مقرر کیا ہے لیکن نہ صرف قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کیا جا رہا ہے بلکہ غیر قانونی ریفلنگ سینٹر بھی کھلے عام کام کر رہے ہیں۔ شہریوں کے مطابق ان غیر قانونی دکانوں پر کسی قسم کی حفاظتی تدابیر نہیں اپنائی جاتیں جس سے کسی بھی وقت بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے ۔علاقہ مکینوں نے مزید بتایا کہ جلانے والی لکڑی کے ریٹس میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے جس سے غریب طبقہ سخت متاثر ہے ۔ متعدد بار متعلقہ حکام کو شکایات درج کرائیں لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

