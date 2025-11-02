نشہ آور ادویات فروخت کرنیوالے میڈیکل سٹور سیل
ممنوعہ ادویات برآمد، ذمہ داروں کیخلاف چالان تیار،کارروائیاں جاری
میاں چنوں (تحصیل رپورٹر)ڈرگ انسپکٹر ڈاکٹر شہروز خان کی جانب سے ممنوعہ نشہ آور ادویات فروخت کرنے والے میڈیکل سٹورز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔علی میڈیکل سٹور سے ممنوعہ ادویات برآمد ہونے پر سٹور کو سیل کر کے چالان متعلقہ ادارے کو بھجوا دیا گیا جبکہ نیازی میڈیکل سٹور سے بھی نشہ آور ادویات ملنے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ڈرگ انسپکٹر ڈاکٹر شہروز خان نے کہا کہ تحصیل بھر میں نشہ آور اور ممنوعہ ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہیں سمجھا جائے گا۔