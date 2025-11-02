صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشہ آور ادویات فروخت کرنیوالے میڈیکل سٹور سیل

  • ملتان
نشہ آور ادویات فروخت کرنیوالے میڈیکل سٹور سیل

ممنوعہ ادویات برآمد، ذمہ داروں کیخلاف چالان تیار،کارروائیاں جاری

میاں چنوں (تحصیل رپورٹر)ڈرگ انسپکٹر  ڈاکٹر شہروز خان کی جانب سے ممنوعہ نشہ آور ادویات فروخت کرنے والے میڈیکل سٹورز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔علی میڈیکل سٹور سے ممنوعہ ادویات برآمد ہونے پر سٹور کو سیل کر کے چالان متعلقہ ادارے کو بھجوا دیا گیا جبکہ نیازی میڈیکل سٹور سے بھی نشہ آور ادویات ملنے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ڈرگ انسپکٹر ڈاکٹر شہروز خان نے کہا کہ تحصیل بھر میں نشہ آور اور ممنوعہ ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہیں سمجھا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

وزیراعظم کا وزیراعلیٰ کے پی کو مذاکرات کی دعوت دیناخوش آئند :ملک احمد

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاناظلم :جماعت اسلامی

داتا دربار سے توسیع ری ماڈلنگ کا آغاز

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کیلئے ون ایپ متعارف

پاکستان جاگو تحریک کا اجلاس

نیپرا کا سولر کے نرخ کم کرنے کے منصوبے پر کام شروع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل