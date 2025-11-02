میاں جہانگیرسکھیراا سٹام فروش یونین وہاڑی کے صدر منتخب
راناسجاد کابطورجنرل سیکرٹری انتخاب ،بارکے سینئر عہدیداروں کی مبارکباد
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)اسٹام فروش یونین وہاڑی کے سالانہ انتخابات میں سال 2026کے لیے میاں جہانگیر سکھیرا 31ووٹ لیکر بھاری اکثریت سے صدر منتخب ہو گئے ۔انکے مدمقابل وحید اعوان نے 12ووٹ حاصل کیے ۔ جنرل سیکرٹری کے عہدے پر رانا محمد سجاد نے 30ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی جبکہ ان کے مدِ مقابل نعیم امتیاز نے 12ووٹ لیے ۔ نتائج کا اعلان پریذائیڈنگ آفیسر مہر مشرف ایڈووکیٹ اور ریٹرننگ آفیسر چودھری نذیر نے کیا۔صدر بار چودھری شعبان غفور ایڈووکیٹ اور جنرل سیکرٹری بار عمر فاروق چودھری ایڈووکیٹ نے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی ۔