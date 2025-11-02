تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت
غیر ملکی شرکاء کی آمد کے باعث سکیورٹی اور بہتر سہولتیں فراہم کریں، کمشنر ڈیرہ
مظفرگڑھ ،کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار،سٹی رپورٹر)دسویں تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر ڈیرہ غازی خان اشفاق احمد چودھری نے چھانگا مانگا کے ریتلے ٹیلوں کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری اور ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ بھی موجود تھے ۔کمشنر نے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ ریلی سے قبل تمام سہولتیں مکمل کر لی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی جنوبی پنجاب کی پہچان بن چکی ہے جو سیاحت اور مقامی ثقافت کو فروغ دیتی ہے ۔اشفاق احمد چودھری نے بتایا کہ اس سال ریلی میں غیر ملکی ڈرائیورز بھی شریک ہوں گے ، اسی لیے روٹ کی کوالٹی، سکیورٹی اور سہولیات پر خاص توجہ دی جا رہی ہے ۔ ریلی کا روٹ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے تین اضلاع، کوٹ ادو، لیہ اور مظفرگڑھ سے گزرے گا جہاں ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اس سال ریلی کو بین الاقوامی معیار کے مطابق منظم کرنے کیلئے ٹورزم ڈیپارٹمنٹ خصوصی اقدامات کر رہا ہے ۔ ریلی کے ساتھ ساتھ تینوں اضلاع میں کبڈی، گھڑسواری، نیزہ بازی اور ثقافتی پروگرام بھی منعقد ہوں گے تاکہ عوام کو صحت مند تفریح اور علاقائی ثقافت کو فروغ ملے ۔