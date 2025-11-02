فرض شناس پولیس افسر محکمے کا سرمایہ،سہیل چودھری
کارکردگی بہتر بنانے کیلئے تعریفی اسناد، انعامات کا سلسلہ جاری رکھا جائیگا
ملتان(کرائم رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر ملتان کیپٹن(ر) محمد سہیل چودھری نے پولیس افسروں کی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں تعریفی اسناد اور نقد انعامات سے نوازا۔ اس حوالے سے تقریب ریجنل پولیس آفس ملتان میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پولیس افسروں نے شرکت کی۔آر پی او ملتان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس فورس میں محنتی، قابل اور فرض شناس افسروں کی کمی نہیں، جو اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے ادا کر کے محکمہ پولیس کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ایسے افسر محکمہ پولیس کا حقیقی سرمایہ ہیں، جن کی بدولت پولیس کا مورال بلند اور عوام کا اعتماد مزید مضبوط ہو رہا ہے ۔تعریفی اسناد حاصل کرنے والوں میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر شیراز حسین، عدنان مقبول، ہیڈ کانسٹیبل کاشف عدیل، خالد حسین، امداد حسین، ناصر حسین اور کانسٹیبل عبدالرؤوف شامل تھے ۔آر پی او ملتان نے مزید کہا کہ پولیس فورس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے حوصلہ افزائی اور انعامی نظام کو فروغ دیا جائے گا تاکہ اہلکاروں میں خدمتِ خلق کا جذبہ مزید مضبوط ہو۔ تقریب کے اختتام پر آر پی او نے افسروں کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ وہ مستقبل میں بھی اسی جذبے اور لگن کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے ۔