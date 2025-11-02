انسدادِ ڈینگی سرگرمیاں،احتیاطی تدابیر یقینی بنانے کی ہدایت
ان ڈور و آؤٹ ڈور سرویلنس مؤثر بنائیں‘ غفلت برداشت نہیں ہوگی‘انعم اکرم
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی انعم اکرم کی زیر صدارت انسدادِ ڈینگی جائزہ اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈی ایس پی محمد رضوان، ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد یوسف شہزاد اور دیگر محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔اجلاس میں انسدادِ ڈینگی سرگرمیوں، تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اور عوامی آگاہی مہم پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر انعم اکرم نے ہدایت کی کہ ان ڈور و آؤٹ ڈور سرویلنس کو مؤثر بنایا جائے ، سروس سٹیشنز، قبرستانوں، نرسریوں، کاٹھ کباڑ کی دکانوں اور عوامی مقامات پر صفائی یقینی بنائی جائے ۔انہوں نے واضح کیا کہ غفلت یا کوتاہی پر متعلقہ عملے کے خلاف کارروائی ہوگی۔انعم اکرم نے عوام سے اپیل کی کہ گھروں میں صفائی رکھیں، پانی والے برتن ڈھانپ کر رکھیں اور غیر ضروری سامان تلف کریں تاکہ ڈینگی مچھر کی افزائش نہ ہو۔