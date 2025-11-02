صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہبود فنڈ،5کروڑ 96لاکھ کی گرانٹ منظور

  • ملتان
بہبود فنڈ،5کروڑ 96لاکھ کی گرانٹ منظور

2661کیسز کی منظوری،ماہانہ گرانٹ، شادی،تجہیز وتدفین،سکالر شپ کی مد میں مستحق شہریوں کو ادائیگیاں کی جائیں گی

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر نامہ، نگار)ضلعی انتظامیہ کا سرکاری ملازمین اور بیوگان کی فلاح وبہبود کیلئے بڑا اقدام ، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی ہدایت پر ضلعی بہبود کمیٹی کا اجلاس ،اجلاس میں ماہانہ گرانٹ، شادی گرانٹ ، تجہیز و تدفین گرانٹ ،سکالر شپ گرانٹ کی مد میں 2661کیسز کی منظوری ،کیسز کی منظوری کے بعد سرکاری ملازمین کو بہبود فنڈ سے 5 کروڑ 96 لاکھ 91 ہزار 684 روپے کی ادائیگیاں کی جائیں گی۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے اجلاس میں ماہانہ گرانٹ کے 37، شادی گرانٹ 431، تجہیزو تدفین کے 329اورسکالرشپ گرانٹ کے 1864کیسز کی منظوری دی ۔اس موقع پر محکمہ صحت ، تعلیم سمیت دیگر محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

39ہزار سے زائد د کاندار کیش لیس نظام کا حصہ بن چکے

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ترجیح ،کوتاہی برداشت نہیں ،ڈی آئی جی

آئی جی آفس میں اردل روم ، 40پولیس افسران کی اپیلیں منظور

آر پی او کی اٹک میں کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

ریسٹورنٹس کے شیف،ویٹرز کے لیے کیپ کا استعمال لازمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل