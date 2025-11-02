بہبود فنڈ،5کروڑ 96لاکھ کی گرانٹ منظور
2661کیسز کی منظوری،ماہانہ گرانٹ، شادی،تجہیز وتدفین،سکالر شپ کی مد میں مستحق شہریوں کو ادائیگیاں کی جائیں گی
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر نامہ، نگار)ضلعی انتظامیہ کا سرکاری ملازمین اور بیوگان کی فلاح وبہبود کیلئے بڑا اقدام ، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی ہدایت پر ضلعی بہبود کمیٹی کا اجلاس ،اجلاس میں ماہانہ گرانٹ، شادی گرانٹ ، تجہیز و تدفین گرانٹ ،سکالر شپ گرانٹ کی مد میں 2661کیسز کی منظوری ،کیسز کی منظوری کے بعد سرکاری ملازمین کو بہبود فنڈ سے 5 کروڑ 96 لاکھ 91 ہزار 684 روپے کی ادائیگیاں کی جائیں گی۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے اجلاس میں ماہانہ گرانٹ کے 37، شادی گرانٹ 431، تجہیزو تدفین کے 329اورسکالرشپ گرانٹ کے 1864کیسز کی منظوری دی ۔اس موقع پر محکمہ صحت ، تعلیم سمیت دیگر محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔