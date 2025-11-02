گاڑیوں کی بائیو میٹرک،ہوٹل،سرائے،کرائے داروں کی پڑتال کا حکم
غیر قانونی مقیم افراد کی ہولڈنگ سینٹرز منتقلی ، انتظامیہ کو آبادی کاسروے کرنے ہدایت،غیرملکیوں کو گھر ،دکان، پٹرول پمپس ،عمارتیں کرائے پر نہ دی جائیں،محمد عثمان
ڈیرہ غازیخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد خصوصاً افغان باشندوں اور دیگر غیر ملکیوں کے انخلاء اور متعلقہ امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر ضلع بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے سروے کا عمل جاری رکھا جائے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ ضلع کی حدود میں داخل ہونے والی تمام گاڑیوں کی بائیو میٹرک اور دیگر ذرائع سے مکمل چیکنگ کی جائے ۔ ہوٹلز،سرائے ، کرائے کی عمارتوں اور دیگر مقامات کی مکمل جانچ پڑتال کرائی جائے ۔
شہریوں کی شناخت اور سفری دستاویزات کی باریک بینی سے تصدیق کی جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ایسے تمام غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو ہولڈنگ سینٹرز میں منتقل کیا جائے گا جہاں ان کے لئے قیام، طعام، طبی معائنہ اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے بھی کہا کہ وہ حکومت پنجاب کی ہدایات پر عمل کریں۔ کسی بھی غیر ملکی کو مکان، دکان، پٹرول پمپ اور دیگر عمارتیں کرائے پر نہ دی جائیں۔انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور متعلقہ محکمے باہمی تعاون سے حکومت پنجاب کے احکامات پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنائیں اور روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کریں۔