صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کبیروالا:4من مضر صحت گوشت تلف، سپلائر گرفتار

  • ملتان
کبیروالا:4من مضر صحت گوشت تلف، سپلائر گرفتار

بلاول پور ٹول پلازہ پر چیکنگ پر گاڑی سے گوشت برآمد کیا گیا، ایف آئی آر درج

ملتان (لیڈی رپورٹر)مضر صحت گوشت فروخت کرنے والوں کیخلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم، لاول پور ٹول پلازہ کبیروالا میں گوشت بردار گاڑی کا معائنہ، 4 من مضر صحت گوشت برآمد کر کے تلف کرددیا، ایف آئی آر درج، سپلائر کو گرفتار کرلیا گیا۔ ویٹرنری آفیسر کی رپورٹ کے مطابق گوشت بدبودار اور رنگت تبدیل شدہ پایا گیا جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ تھا۔محکمہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے چار من ناقص گوشت موقع پر ہی تلف کر دیا۔ پولیس نے گاڑی اپنی تحویل میں لے کر سپلائر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے ۔ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید نے کہا کہ صحت دشمن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ خوراک سے متعلق کسی بھی شکایت کی صورت میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن پر اطلاع دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیکرٹری ہاؤسنگ کا شہرمیں زیرتعمیر سٹرکچر پلان سڑکوں کا دورہ

پی ٹی آئی حکومت نے سب تباہ ہم نے ملک بچایا، رانا تنویر

صوبائی وزیر بلال یاسین کا حلقے کا دورہ،ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا

ضیا الدین انصاری کی بطور امیر حلف برداری تقریب

بیرونی محاذ پر دوستوں کیساتھ کھڑا ہونا چاہئے : چودھری سرور

جامعہ نعیمیہ میں سیرت النبی ؐپرکوئزمقابلہ، انعامات تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر