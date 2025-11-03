کبیروالا:4من مضر صحت گوشت تلف، سپلائر گرفتار
بلاول پور ٹول پلازہ پر چیکنگ پر گاڑی سے گوشت برآمد کیا گیا، ایف آئی آر درج
ملتان (لیڈی رپورٹر)مضر صحت گوشت فروخت کرنے والوں کیخلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم، لاول پور ٹول پلازہ کبیروالا میں گوشت بردار گاڑی کا معائنہ، 4 من مضر صحت گوشت برآمد کر کے تلف کرددیا، ایف آئی آر درج، سپلائر کو گرفتار کرلیا گیا۔ ویٹرنری آفیسر کی رپورٹ کے مطابق گوشت بدبودار اور رنگت تبدیل شدہ پایا گیا جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ تھا۔محکمہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے چار من ناقص گوشت موقع پر ہی تلف کر دیا۔ پولیس نے گاڑی اپنی تحویل میں لے کر سپلائر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے ۔ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید نے کہا کہ صحت دشمن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ خوراک سے متعلق کسی بھی شکایت کی صورت میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن پر اطلاع دیں۔