میپکو ، سات روز میں زیرالتواء نئے کنکشن کیسز نمٹانے کی ہدایت
غفلت یا تاخیر پر متعلقہ افسروں کیخلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی،مراسلہ
ملتان (خصوصی رپورٹر)سپریٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ملتان سرکل امجد نواز بھٹی نے تمام ایگزیکٹو انجینئرز کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ الیکٹرانک آپریشنز (E-Ops)سسٹم پر موجود تمام زیرالتواء نئے کنکشن کیسز سات روز کے اندر کلیئر کیے جائیں۔ایڈیشنل ڈائریکٹر کمرشل میپکو ملتان سرکل سرور انصاری کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ متعدد ہدایات اور یاد دہانیوں کے باوجود نئی کنکشن درخواستوں کی ایک بڑی تعداد مختلف مراحل میں التواء کا شکار ہے جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا اور ادارے کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے ۔مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ تاخیر فیلڈ عملے کی ناقص نگرانی اور فالو اَپ میں کمی کو ظاہر کرتی ہے ، جو کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی بھی کیس بلاوجہ ایس ڈی او، ایکسین یا ریونیو آفس کی سطح پر مقررہ مدت سے زیادہ زیرالتواء نہ رہے ۔افسروں کو روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ ای میل یا واٹس ایپ کے ذریعے دفتر کو ارسال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ، جبکہ تاخیر، غفلت یا غلطی کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مقررہ مدت میں کیسز کلیئر نہ کرنے والے ایگزیکٹو انجینئرز کے خلاف بھی تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔