میپکو کا مرمتی پروگرام تیز، سرکلز کو میٹریل کی فراہمی شروع
تقسیم کے نظام کی اپ گریڈیشن کیلئے 3900میٹر کنڈکٹرز اور دیگر سامان فراہم
ملتان (خصوصی رپورٹر) چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد کی ہدایت پر کریش مینٹی نینس پروگرام کے تحت بجلی کے تقسیمی نظام کی اپ گریڈیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔ چیف انجینئر او اینڈ ایم ڈسٹری بیوشن محمد شہزاد راعی کی منظوری سے شعبہ میٹریل مینجمنٹ نے میپکو کے مختلف سرکلز کو ٹرانسفارمرز کی استعداد کار بڑھانے اور مزید ٹرانسفارمرز شامل کرنے کے لیے درکار میٹریل الاٹ کر دیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق ڈی جی خان، بہاولپور، ساہیوال، رحیم یار خان، مظفرگڑھ، بہاولنگر اور خانیوال سرکلز کو فیلڈ سٹورز سے مختلف اقسام کے کنڈکٹرز، ڈی فیوز فٹنگز، پن انسولیٹرز اور نٹس و بولٹس فراہم کیے گئے ہیں۔ الاٹ شدہ سامان میں 3900 میٹر ایچ ٹی کنڈکٹر، 5200 میٹر ایل ٹی کنڈکٹر، 201 ڈی فیوز فٹنگز، 390 پن انسولیٹرز اور نٹس و بولٹس شامل ہیں۔ڈائریکٹر میٹریل مینجمنٹ میپکو ملک جاوید اقبال نے تمام سپرنٹنڈنگ انجینئرز آپریشن کو ہدایت کی ہے کہ میٹریل صرف متعلقہ سٹور سے بجٹ کی منظوری کے بعد ہی حاصل کیا جائے جبکہ مستعمل میٹریل کو ایم آر این کے ذریعے سٹور میں واپس جمع کرایا جائے تاکہ ریکارڈ کی شفافیت برقرار رکھی جا سکے ۔