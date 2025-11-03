صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو کا مرمتی پروگرام تیز، سرکلز کو میٹریل کی فراہمی شروع

  • ملتان
میپکو کا مرمتی پروگرام تیز، سرکلز کو میٹریل کی فراہمی شروع

تقسیم کے نظام کی اپ گریڈیشن کیلئے 3900میٹر کنڈکٹرز اور دیگر سامان فراہم

ملتان (خصوصی رپورٹر) چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد کی ہدایت پر کریش مینٹی نینس پروگرام کے تحت بجلی کے تقسیمی نظام کی اپ گریڈیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔ چیف انجینئر او اینڈ ایم ڈسٹری بیوشن محمد شہزاد راعی کی منظوری سے شعبہ میٹریل مینجمنٹ نے میپکو کے مختلف سرکلز کو ٹرانسفارمرز کی استعداد کار بڑھانے اور مزید ٹرانسفارمرز شامل کرنے کے لیے درکار میٹریل الاٹ کر دیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق ڈی جی خان، بہاولپور، ساہیوال، رحیم یار خان، مظفرگڑھ، بہاولنگر اور خانیوال سرکلز کو فیلڈ سٹورز سے مختلف اقسام کے کنڈکٹرز، ڈی فیوز فٹنگز، پن انسولیٹرز اور نٹس و بولٹس فراہم کیے گئے ہیں۔ الاٹ شدہ سامان میں 3900 میٹر ایچ ٹی کنڈکٹر، 5200 میٹر ایل ٹی کنڈکٹر، 201 ڈی فیوز فٹنگز، 390 پن انسولیٹرز اور نٹس و بولٹس شامل ہیں۔ڈائریکٹر میٹریل مینجمنٹ میپکو ملک جاوید اقبال نے تمام سپرنٹنڈنگ انجینئرز آپریشن کو ہدایت کی ہے کہ میٹریل صرف متعلقہ سٹور سے بجٹ کی منظوری کے بعد ہی حاصل کیا جائے جبکہ مستعمل میٹریل کو ایم آر این کے ذریعے سٹور میں واپس جمع کرایا جائے تاکہ ریکارڈ کی شفافیت برقرار رکھی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیر دفاع نے کینٹ ہاؤسنگ سیالکوٹ میں پیڈل کورٹ کا افتتاح کر دیا

کمشنر گوجرانوالہ سے تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کے عہدیدار وں کی ملاقات

شہر اقبال کے گلی محلے کچر ا کنڈی میں تبدیل، شہری پر یشان

ملک تشدد، احتجاج کا متحمل نہیں ہوسکتا:سپیکر پنجاب اسمبلی

گیپکو نے سیلاب سے متاثرہ 4 اضلاع میں بجلی کی سپلائی بحال کردی

گجرات:عطائیوں کیخلاف کارروائی ، کلینک و میڈیکل سٹور سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر