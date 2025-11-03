آتش بازی کا سامان برآمد، ملزم گرفتار
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس تھانہ کپ نے کارروائی کرتے ہوئے آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والا ملزم محمد سجاد کو گرفتار کرکے آتش بازی کا سامان برآمد کرلیا۔۔۔
ملزم کو تھانہ کپ کے علاقے پاپڑاں والی گلی سے کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ کپ فاروق اختر نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر امجد علی اور اپنی دیگر ٹیم کے ہمراہ دوران گشت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے برآمدگی کی۔گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ کپ میں مقدمہ درج کرکے کارروائی پولیس کی جارہی ہے ۔آتشبازی کے ذریعے شہریوں کی جانیں خطرے میں ڈالنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔