پونے نو سے پہلے سکول کھولنے پر جرمانے عائد کرنیکا اعلان
اوقات کار 3نومبر سے 31جنوری تک لاگو، خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی
ملتان (خصوصی رپورٹر) پنجاب حکومت نے موسمِ سرما کے دوران سکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی کرتے ہوئے واضح ہدایت جاری کی ہے کہ کوئی بھی سرکاری یا نجی سکول صبح پونے نو بجے سے پہلے نہیں کھلے گا، خلاف ورزی کرنے والے اداروں پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے ۔یہ فیصلہ صوبے کے موسمِ سرما کی ایڈجسٹمنٹ پلان کے تحت کیا گیا ہے جو 3نومبر 2025 سے 31جنوری 2026تک نافذالعمل رہے گا۔ محکمہ تعلیم کے مطابق نئے اوقات کار تمام سرکاری اور نجی سکولوں پر یکساں طور پر لاگو ہوں گے ۔نظرثانی شدہ اوقات کے مطابق، سنگل شفٹ اسکول پیر سے جمعرات تک صبح پونے نو سے دوپہر ڈیڑھ بجے تک جبکہ جمعہ کو ساڑھے بارہ بجے تک کام کریں گے ۔ ڈبل شفٹ سکولوں میں صبح کی شفٹ انہی اوقات کے مطابق ہوگی جبکہ دوسری شفٹ پیر سے جمعرات تک ای بجے سے چار بجے اور جمعہ کو دو بجے سے چار بجے تک جاری رہے گی۔