صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پونے نو سے پہلے سکول کھولنے پر جرمانے عائد کرنیکا اعلان

  • ملتان
پونے نو سے پہلے سکول کھولنے پر جرمانے عائد کرنیکا اعلان

اوقات کار 3نومبر سے 31جنوری تک لاگو، خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی

ملتان (خصوصی رپورٹر) پنجاب حکومت نے موسمِ سرما کے دوران سکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی کرتے ہوئے واضح ہدایت جاری کی ہے کہ کوئی بھی سرکاری یا نجی سکول صبح پونے نو بجے سے پہلے نہیں کھلے گا، خلاف ورزی کرنے والے اداروں پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے ۔یہ فیصلہ صوبے کے موسمِ سرما کی ایڈجسٹمنٹ پلان کے تحت کیا گیا ہے جو 3نومبر 2025 سے 31جنوری 2026تک نافذالعمل رہے گا۔ محکمہ تعلیم کے مطابق نئے اوقات کار تمام سرکاری اور نجی سکولوں پر یکساں طور پر لاگو ہوں گے ۔نظرثانی شدہ اوقات کے مطابق، سنگل شفٹ اسکول پیر سے جمعرات تک صبح پونے نو سے دوپہر ڈیڑھ بجے تک جبکہ جمعہ کو ساڑھے بارہ بجے تک کام کریں گے ۔ ڈبل شفٹ سکولوں میں صبح کی شفٹ انہی اوقات کے مطابق ہوگی جبکہ دوسری شفٹ پیر سے جمعرات تک ای بجے سے چار بجے اور جمعہ کو دو بجے سے چار بجے تک جاری رہے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیر دفاع نے کینٹ ہاؤسنگ سیالکوٹ میں پیڈل کورٹ کا افتتاح کر دیا

کمشنر گوجرانوالہ سے تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کے عہدیدار وں کی ملاقات

شہر اقبال کے گلی محلے کچر ا کنڈی میں تبدیل، شہری پر یشان

ملک تشدد، احتجاج کا متحمل نہیں ہوسکتا:سپیکر پنجاب اسمبلی

گیپکو نے سیلاب سے متاثرہ 4 اضلاع میں بجلی کی سپلائی بحال کردی

گجرات:عطائیوں کیخلاف کارروائی ، کلینک و میڈیکل سٹور سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر