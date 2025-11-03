ماہانہ محفل پاک جشنِ میلاد مصطفیؐ کا انعقاد
ملتان (کرائم رپورٹر)دعوتِ ذکر و فکر، دِیرا اللہ ہو کے زیر اہتمام500KV واپڈا چوک، خانیوال روڈ پر ماہانہ محفلِ پاک بسلسلہ جشنِ میلاد مصطفیؐ منعقد ہوئی۔۔۔
صدارت امیرِ دعوتِ ذکر و فکر پاکستان خواجہ محمد یوسف نقشبندی نے کی۔ انہوں نے حاضروں سے کہا کہ پیغمبرِ ؐاسلام کی سنت کو اپنانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور چودہ سو سال پرانی یہ ہدایت آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے ۔ خواجہ محمد یوسف نے فرقہ واریت ختم کرنے ، اتحادِ بین المسلمین برقرار رکھنے اور قومی یکجہتی پر زور دیا۔ انہوں نے عالمی سطح پر فلسطین میں جاری صورتحال پر اظہارِ افسوس کیا اور فلسطینی عوام کیلئے آزادِی اور تحفظ کی دعا کی۔تقریب کے آخر میں ملک کی سلامتی، امن اور استحکام کے لیے خصوصی دعاکی گئی۔