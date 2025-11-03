صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہانہ محفل پاک جشنِ میلاد مصطفیؐ کا انعقاد

  • ملتان
ماہانہ محفل پاک جشنِ میلاد مصطفیؐ کا انعقاد

ملتان (کرائم رپورٹر)دعوتِ ذکر و فکر، دِیرا اللہ ہو کے زیر اہتمام500KV واپڈا چوک، خانیوال روڈ پر ماہانہ محفلِ پاک بسلسلہ جشنِ میلاد مصطفیؐ منعقد ہوئی۔۔۔

 صدارت امیرِ دعوتِ ذکر و فکر پاکستان خواجہ محمد یوسف نقشبندی نے کی۔ انہوں نے حاضروں سے کہا کہ پیغمبرِ ؐاسلام کی سنت کو اپنانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور چودہ سو سال پرانی یہ ہدایت آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے ۔ خواجہ محمد یوسف نے فرقہ واریت ختم کرنے ، اتحادِ بین المسلمین برقرار رکھنے اور قومی یکجہتی پر زور دیا۔ انہوں نے عالمی سطح پر فلسطین میں جاری صورتحال پر اظہارِ افسوس کیا اور فلسطینی عوام کیلئے آزادِی اور تحفظ کی دعا کی۔تقریب کے آخر میں ملک کی سلامتی، امن اور استحکام کے لیے خصوصی دعاکی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بوگس کریک ڈاؤن ، سموگ میں خطر ناک حد تک اضافہ

حفاظتی ٹیکوں کی مہم بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے محفوظ رکھنے کیلئے اہم :ڈاکٹر محمد رفیق

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں ادویات کی قلت ختم

ترقی وخوشحالی پاکستا نی قو م کا مقدرہے ،شازیہ بانو

مال بردار گاڑیوں پر اوور لوڈنگ ،سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار

عبدالرحمن الیون نے حمز ہ الیون کو شکست دے کر کرکٹ میچ جیت لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر