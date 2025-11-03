صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن تاجران حامد کمرشل سنٹر ممتاز آباد الیکشن کا جلد اعلان متوقع

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر )انجمن تاجران حامد کمرشل سنٹر ممتاز آباد الیکشن کا جلد اعلان متوقع،حصہ لینے کے لیے چھ گروپ سامنے آ گئے ۔انجمن تاجران حامد کمرشل سنٹر ممتاز آباد کے الیکشن کے سلسلے میں چیئرمین الیکشن کمیٹی راجہ مدثر قریشی،وائس چیئرمین ملک نیاز بھٹہ،ممبران الیکشن کمیٹی چودھری شہباز اختر،خواجہ محمد اشرف صدیقی کو شاہین گروپ،فرینڈز گروپ،اتحاد گروپ،اتفاق گروپ،برادر گروپ اور آزاد گروپ نے درخواستیں جمع کرائیں۔ چیئرمین الیکشن کمیٹی راجہ مدثر قریشی،وائس چیئرمین ملک نیاز بھٹہ،ممبران الیکشن کمیٹی چوہدری شہباز اختر،خواجہ محمد اشرف صدیقی نے کہا کہ الیکشن شیڈول کا اعلان جلد کیا جائے گا اور انتہائی ایمانداری ذمہ داری کے ساتھ الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے گا ۔الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کو چاہیے کہ وہ بھی الیکشن کمیٹی کے ساتھ تعاون کریں ۔الیکشن کے موقع پر قواعد و ضوابط پر عمل کریں جبکہ الیکشن کے موقع پر امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی انتظامات کو بھی یقینی بنائیں گے ۔

 

