نوجوان رضاکارانہ خدمت کیلئے آگے آئیں، نثار احمد چودھری
لائنز کلبز خدمتِ انسانیت کے عظیم مشن پر گامزن ہے ،تقریب سے خطاب
ملتان (لیڈی رپورٹر)لائنز کلبز انٹرنیشنل پاکستان کے ڈسٹرکٹ گورنر ڈاکٹر نثار احمد چودھری نے کہا ہے کہ لائنز کلبز خدمتِ انسانیت کے عظیم مشن پر گامزن ہیں جہاں ہر رکن تعلیم، صحت اور فلاحی منصوبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے ۔ وہ ملتان لائنز کلب آف گِوِنگ لائٹس کی آفیشل وِزٹیشن تقریب سے بطور مہمانِ خصوصی خطاب کر رہے تھے ۔ڈاکٹر نثار احمد چودھری نے کہا کہ نوجوان نسل کو رضاکارانہ خدمت کے میدان میں آگے آنا چاہیے تاکہ ایک بہتر اور خوشحال معاشرہ تشکیل دیا جا سکے ۔ انہوں نے ملتان لائنز کلب آف گِوِنگ لائٹس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ کلب نے قلیل عرصے میں عوامی خدمت کے متعدد منصوبے مکمل کیے ہیں۔صدر غلام عباس بھٹی نے اپنے خطاب میں بتایا کہ حالیہ سیلاب کے دوران کلب کے اراکین نے متاثرین کیلئے خیمے ، راشن، کپڑے اور طبی امداد فراہم کی۔ سیکرٹری شاہد احمد نے سالانہ رپورٹ پیش کی۔تقریب میں سابق سربراہ لائنز کلبز انٹرنیشنل پاکستان محمد افضل سپرا، جی ایم ٹی چودھری الطاف شاہد، میاں جاوید اقبال، پروفیسر اعظم حسین، پروفیسر امجد رامے ، فرخ عمر چودھری، رانا زیشان نون، عبد الحمید بھٹی، ڈاکٹر اعجاز احمد، آصف اقبال، فرازانہ شبیر، میڈم مریم معروف سمیت دیگر عہدیداروں اور اراکین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آخر میں مہمانِ خصوصی کو یادگاری شیلڈ اور دیگر معزز مہمانوں کو ملتان اجرک پیش کی گئی۔