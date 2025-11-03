میپکونادہندگان کیخلاف آپریشن، 3ٹرانسفارمر ، 4میٹر اُتار لیے
45ہزار روپے وصول،ایک بجلی چور بھی پکڑا گیا، مزید کریک ڈاؤن جاری
ملتان (خصوصی رپورٹر) سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو بہاولپور سرکل ملک یعقوب احمد اور ونگ کمانڈر رینجرز کی نگرانی میں سٹی سب ڈویژن حاصل پور کے علاقوں میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا۔ایکسین حاصل پور ڈویژن اور ایس ڈی او سٹی سب ڈویژن کی سربراہی میں میپکو، رینجرز اور پولیس کی مشترکہ ٹیموں نے بستی حیدر شاہ غریب آباد، بستی سرور کوٹ، بستی عبداللہ کوٹ، بستی افضل شاہ اور بستی آرائیاں میں کارروائی کرتے ہوئے 15لاکھ روپے سے زائد واجبات کی عدم ادائیگی پر 3ٹرانسفارمرز اور 4 میٹر اُتار لیے ۔کارروائی کے دوران نادہندگان سے 45 ہزار روپے موقع پر ہی وصول کر لیے گئے ۔ چیکنگ کے دوران ایک صارف کو ایل ٹی لائنوں سے کنڈیاں لگا کر بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا، جس کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے درخواست متعلقہ تھانے میں جمع کرا دی گئی۔میپکو حکام کے مطابق بجلی چوری اور نادہندگان کے خلاف ایسے آپریشنز بلا امتیاز جاری رہیں گے تاکہ ریکوری میں بہتری اور بجلی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جا سکے ۔