ادیب عرفان احمد خان کے اعزاز میں تقریب
ملتان (لیڈی رپورٹر)پنجاب آرٹس کونسل اور صوفی فورم ملتان کے زیر اہتمام معروف ادیب پروفیسر ڈاکٹر عرفان احمد خان کے اعزاز میں شامِ عرفان منعقد ہوئی۔۔۔۔
صدارت سابق ایم پی اے سید احمد مجتبیٰ گیلانی نے کی جبکہ مہمانِ خصوصی سابق ایم این اے شیخ طارق رشید تھے ۔ مقررین نے کہا کہ عرفان احمد خان کی تحریروں میں سچائی، انسان دوستی اور حقیقت نگاری نمایاں ہے ۔ انہوں نے اردو ادب کو نیا اسلوب دیا اور اپنے قلم سے انسانی جذبات کی بھرپور ترجمانی کی۔ سید احمد مجتبیٰ گیلانی نے کہا کہ ادیب معاشرے کے عکاس ہوتے ہیں، جبکہ شیخ طارق رشید نے کہا کہ حق و سچ لکھنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔