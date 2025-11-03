چائلڈ پروٹیکشن بیورو،اکتوبر میں 29بچے حفاظتی تحویل میں لئے
37بچے والدین کے حوالے ، بھکاری مافیا کیخلاف 3مقدمات ،کارروائیاں تیز
ملتان (لیڈی رپورٹر) چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب سارہ احمد کی ہدایت پر صوبہ بھر میں انسدادِ گداگری مہم اور ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔ اکتوبر کے دوران چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیموں نے مختلف مقامات سے 29 بچوں کو حفاظتی تحویل میں لیا جبکہ 37 بچوں کو لواحقین کی تلاش کے بعد والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ترجمان بیورو کے مطابق ریسکیو کیے گئے بچوں میں بھکاری، گمشدہ، لاوارث، بے آسرا اور گھر سے بھاگے ہوئے بچے شامل ہیں۔ یہ بچے شہر کے مختلف علاقوں سے برآمد کیے گئے جبکہ متعدد بچوں کو چائلڈ ہیلپ لائن 1121 پر موصول ہونے والی شکایات کے بعد ریسکیو کیا گیا۔چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے اکتوبر کے دوران بھکاری مافیا کے خلاف مختلف تھانوں میں 3 ایف آئی آر درج کرائیں۔ بیورو کے شعبہ عوامی آگاہی و میڈیا سیل نے بچوں کے تحفظ، انسدادِ گداگری اور چائلڈ ٹریفکنگ کی روک تھام سے متعلق آگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کیے ۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر کوئی بھکاری، گمشدہ یا بے سہارا بچہ نظر آئے تو فوری طور پر چائلڈ ہیلپ لائن پر اطلاع دیں۔