رضوان قدیر نے دوبارہ سپیشل سیکرٹری جنگلات کاچارج سنبھال لیا

  • ملتان
ملتان (وقائع نگار خصوصی)سپیشل سیکرٹری جنگلات،جنگلی حیات اور ماہی پروری جنوبی پنجاب کیپٹن (ر)رانا رضوان قدیر نے ساڑھے تین ماہ کے محکمانہ سینئر مینجمنٹ کورس مکمل کرنے کے بعد دوبارہ سپیشل سیکرٹری جنگلات جنوبی پنجاب کے طور پر چارج سنبھال لیا ہے ۔

