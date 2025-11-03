صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5ہزار اساتذہ کیلئے گوگل کی اے آئی و جیمنائی تربیتی مہم

  • ملتان
5ہزار اساتذہ کیلئے گوگل کی اے آئی و جیمنائی تربیتی مہم

جدید تدریسی ٹیکنالوجی کے فروغ کیلئے محکمہ تعلیم اور گوگل میں معاہدہ طے

ملتان (خصوصی رپورٹر) پنجاب کے سرکاری اساتذہ کے لیے گوگل کی مصنوعی ذہانت (AI) اور جیمنائی ٹیکنالوجی پر مبنی تربیتی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ گوگل اب صوبے کے 5ہزار سرکاری سکولوں کے اساتذہ کو جدید تدریسی ٹیکنالوجی کی تربیت فراہم کرے گا۔اس منصوبے کا ابتدائی مرحلہ صرف ایک ہزار اساتذہ تک محدود تھا تاہم اب اس کا دائرہ کار بڑھا کر صوبے بھر کے سکولوں تک کر دیا گیا ہے ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب اور گوگل کے درمیان اساتذہ کی تربیت سے متعلق معاہدہ طے پا گیا ہے ۔تربیتی پروگرام صوبے کے مختلف تعلیمی اداروں میں منعقد ہوں گے جن میں اساتذہ کو جدید تعلیمی ٹیکنالوجی، اے آئی ٹولز کے عملی استعمال اور تدریسی عمل میں جیمنائی کے مؤثر انضمام سے متعلق رہنمائی فراہم کی جائے گی۔تربیت مکمل کرنے والے اساتذہ بعد ازاں اپنے اضلاع میں دیگر اساتذہ کو بھی تربیت دیں گے۔

 

