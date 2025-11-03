پیپلز پارٹی رہنماؤں کا شعبان میرانی کے انتقال پر اظہار تعزیت
ملتان(لیڈی رپورٹر )،پاکستان پیپلزپارٹی کے سینئر رہنما، سابق وزیر اعلیٰ سندھ و سابق وفاقی وزیر آفتاب شعبان میرانی کے انتقال پر پیپلزپارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود، سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم۔۔۔
کوآرڈینیٹر جنوبی پنجاب عبدالقادر شاہین نے مشترکہ تعزیتی بیان میں مرحوم کے اہلخانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کیلئے مغفرت اور لواحقین کیلئے صبر و استقامت کی دعا کی اور کہا کہ مرحوم آفتاب شعبان میرانی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کے وفادار ساتھی تھے۔