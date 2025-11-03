صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکسوں کی بھرمار معیشت کیلئے نقصان دہ :مرکزی تنظیم تاجران

  • ملتان
حکومت سے تاجروں پر بوجھ ڈالنے کے بجائے مذاکرات کرنے کا مطالبہ

ملتان (لیڈی رپورٹر)مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے مرکزی چیئرمین خواجہ سلیمان صدیقی، جنوبی پنجاب کے صدر شیخ جاوید اختر، ملتان کے صدر خالد محمود قریشی، سینئر نائب صدر حاجی ندیم قریشی، رانا محمد اویس علی، ملک قصیر اقبال کمبوہ، ذیشان ظفر، ملک مزمل کھاکھی اور کفایت حسین صدیقی نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ حکومت تاجر برادری پر نئے ٹیکس لگانے کے بجائے معیشت کی بحالی کیلئے تاجروں کے حقیقی نمائندوں سے فوری مذاکرات کرے ۔رہنماؤں نے کہا کہ پراپرٹی ٹیکس، صفائی ٹیکس اور دیگر محصولات میں اضافے سے کاروبار شدید متاثر ہو رہے ہیں۔

 

