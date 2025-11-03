صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
سینئر سکاوٹ لیڈر اظہر ڈوگر کا ذمہ داریوں سے سبکدوشی کا اعلان

مونڈکا (نامہ نگار) پاکستان بوائے سکاؤٹس ایسوسی ایشن اور پنجاب بوائے سکاؤٹس ایسوسی ایشن کے سینئر لیڈر سردار محمد اظہر ڈوگر نے موجودہ صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کا اعلان کر دیا۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ تحریک سے بیالیس سالہ رضا کارانہ رفاقت کو خیر باد کہہ دیا ہے ۔ ڈوگر نے چیف سکاوٹ پاکستان عزت مآب آصف علی زرداری اور چیف سکاوٹ پنجاب گورنر سے اپیل کی ہے کہ سکاوٹنگ کو اقرباء پروری اور سفارش کے کلچر سے بچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔

 

 

