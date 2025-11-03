صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) تھانہ لڈن کی حدود میں تین تشدد کے واقعات پیش آئے جن میں افراد زخمی اور دھمکیوں کا شکار ہوئے ۔ پہلا واقعہ آڑا منصور سکنہ ندیم اختر کے ساتھ پیش آیا۔۔۔

 جسے زیر تعمیر مکان سے نکلتے ہوئے طاہر عباس، رئیس احمد اور محمد شہزاد نے راستہ روک کر ناک اور جبڑے پر سوٹوں سے وار کیے ۔ دوسرے واقعہ میں نذراں بی بی اور اس کے شوہر و پوتے کو اڈہ کھچی والا میں سعید نور، اللہ رکھا سہو اور چار نامعلوم افراد نے دھکے دیے اور تشدد کیا۔ تیسرے واقعہ میں ممتاز بازار کے محمد عدنان گازر کو تین افراد نے ہتھیار اور مکوں سے زخمی کیا۔ تھانہ لڈن میں تمام معاملات پر الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

 

